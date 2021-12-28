СМИ: прокуратура вновь не стала привлекать к суду экс-премьера Японии Абэ

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Токийская прокуратура в очередной раз отказалась выдвигать обвинения и привлекать к суду бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого подозревали в нарушении законодательства о выборах при организации банкетов для сторонников партии. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Летом этого года комитет при прокуратуре счел неверным решение не возбуждать дело в отношении Абэ. После этого следователи провели повторное расследование. Однако собранные ими показания не дали оснований передавать дело в суд ввиду отсутствия доказательной базы.

В Японии в последние годы не утихал скандал вокруг ежегодных торжественных приемов, проводимых правительством для любования цветением сакуры. В 2019 году на такой прием были приглашены сторонники правящей Либерально-демократической партии Японии и приближенные Абэ из региональных ячеек партии. Обычно на это мероприятие, проводящееся с 1952 года, приглашают руководителей иностранных дипломатических представительств, выдающихся деятелей искусства, культуры, спорта, науки и видных журналистов. Значительное изменение состава гостей дало повод обвинить экс-премьера в непотизме.

В 2018 году в одном из отелей Токио накануне любования цветением сакуры был устроен банкет для 800 человек. С каждого из них взяли 5 тыс. иен ($46), хотя изначально сумма должна была быть в два раза больше. Весной прошлого года 660 адвокатов подготовили обвинительные документы в отношении тогда еще премьера Абэ в связи с якобы имевшим место нарушением выборного законодательства. По версии адвокатов, глава правительства и три человека из руководства организации партийных сторонников в префектуре Ямагути (избирательный округ Абэ) не представили точного отчета о потраченных на мероприятие средствах и о взносах в фонд организации. По итогам расследования прокуратура отказалась возбуждать дело в отношении премьера, но предъявила одному из его бывших секретарей обвинение в организации схемы подкупа избирателей.