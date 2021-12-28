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Премьер Эстонии сообщила, что использует русский язык во время поездок на Украину

Кая Каллас отметила, что владеет языком недостаточно хорошо, чтобы общаться на нем на родине

ТАЛЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что говорит по-русски недостаточно хорошо, чтобы общаться на нем на родине, но использует этот язык во время поездок на Украину.

"Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски, - приводит во вторник ее слова портал ERR. - Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски".

По ее мнению, когда человек недостаточно владеет языком, но дает на нем консультацию или интервью, складывается впечатление, что он некомпетентен.

"Тут такое дело: у меня была прекрасная учительница, мне очень нравились уроки русского языка, но решусь ли я дать интервью на русском? Нет", - добавила Каллас.

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ЭстонияУкраинаКаллас, Кая
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