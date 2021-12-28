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Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на предложения РФ по гарантиям безопасности

По словам главы украинского МИД, в предложенных Москвой гарантиях безопасности "есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах - членах альянса", что является "унизительным" для США и объединения
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, которых требует Россия.

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"Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия", - сказал он в опубликованном во вторник интервью агентству "РБК Украина".

По словам Кулебы, в предложенных Москвой гарантиях безопасности "не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах - членах НАТО, <...> и принять такое требование в любой форме было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса".

МИД РФ 15 декабря передал помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. В документе, в частности, говорится о том, что его участники отказываются от любой военной деятельности на территории Украины, альянс берет на себя обязательства о нерасширении на восток, а Вашингтон воздерживается от развития двустороннего военного сотрудничества с Киевом.

Теги
УкраинаСШАРоссия
Кризис на Украине
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