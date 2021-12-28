Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на предложения РФ по гарантиям безопасности

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия", - сказал он в опубликованном во вторник интервью агентству "РБК Украина".

По словам Кулебы, в предложенных Москвой гарантиях безопасности "не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах - членах НАТО, <...> и принять такое требование в любой форме было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса".

МИД РФ 15 декабря передал помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. В документе, в частности, говорится о том, что его участники отказываются от любой военной деятельности на территории Украины, альянс берет на себя обязательства о нерасширении на восток, а Вашингтон воздерживается от развития двустороннего военного сотрудничества с Киевом.