Минюст приостановил перевод Саакашвили из госпиталя в тюрьму

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Специальная пенитенциарная службы Министерства юстиции Грузии в понедельник должна была перевести экс-президента Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму, однако политику стало плохо. Процесс этапирования временно отложен, говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства в Facebook.

"27 декабря текущего года медицинский персонал после завершения лечения Михаила Саакашвили принял решение о его выписке из военного госпиталя Гори. Михаил Саакашвили не подчинился законным требованиям сотрудников Специальной пенитенциарной службы в связи с переводом в тюрьму №12 города Рустави. На фоне волнения у него стало играть давление, из-за чего Специальная пенитенциарная служба приняла решение временно отсрочить законное решение о его переводе", - сказано в заявлении.

Родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму. Позже бывшего президента навестила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили, которая заявила, что Саакашвили действительно пытались перевести в тюрьму, однако он стал сопротивляться этому и потерял сознание.

Экс-президент вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще два дела - о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) - находятся на стадии рассмотрения в суде.