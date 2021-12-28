Киев видит в новом правительстве ФРГ как вызов, так и возможности для Украины

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Новое правительство ФРГ представляет как вызов для Киева, так и новые возможности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "РБК Украина", опубликованном во вторник.

"В целом мы за 12 месяцев укрепили свои позиции в ключевых странах, развили свои отношения с Великобританией, США, Францией, и вот на конец года пришло новое немецкое правительство <...>. Тут у нас вызов, но одновременно и возможности", - сказал он.

Кулеба отметил, что был одним из первых министров иностранных дел, поговоривших с новой главой внешнеполитического ведомства ФРГ Анналеной Бербок. "Она приняла мое приглашение обратиться с видеообращением к украинским послам, которое было продемонстрировано здесь в Гуте ( на конференции украинских послов - прим. ТАСС), сформулировала там четкие сигналы. Это показывает, что есть не только вызовы, но и возможности, и мы будем работать с новым немецким правительством", - добавил Кулеба.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров. 16-летняя эра правления Ангелы Меркель на этом официально завершилась.