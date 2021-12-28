Глава МИД Украины считает, что "большой сделки" между Западом и Россией не будет

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. "Большой сделки" между странами Запада, в том числе США, и Россией не будет. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью " РБК-Украина ", опубликованном во вторник.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Большая сделка" - это благодатная тема для любого эксперта, потому что она сразу попадает в заголовки. В последний раз она была на слуху после избрания [президентом США Дональда] Трампа, и тогда закончилось все ничем. Точечные договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может", - сказал он.

"Этот пакет [соглашений] никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией - это ненаучная фантастика", - заявил глава МИД.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что основной раунд переговоров России и США по этим гарантиям состоится сразу после новогодних каникул.

Ранее Кулеба заявил, что Киев должен обязательно участвовать в переговорах США и РФ по безопасности, так как, по его словам, "евроатлантическая безопасность решается на Украине".