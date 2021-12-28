Медиакорпорация Китая назвала продление Договора РФ и КНР среди важнейших событий года

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Медиакорпорация Китая назвала во вторник продление РФ и КНР двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве среди десяти важнейших событий уходящего года.

"В 2021 году Китай и Россия продолжали укреплять отношения всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху", - подчеркивается в сообщении корпорации. Так, в мае стороны приступили к реализации совместного проекта в области атомной энергетики. В июне главы двух государств продлили действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В декабре, говорится далее, состоялись их переговоры в формате видеоконференции.

"В этом году китайско-российские отношения вышли на рекордную высоту при стабильном продвижении сотрудничества в области энергетики и высоких технологий", - отмечается в материале.

Еще одним событием года Медиакорпорация называет заявление президента России о "быстром и жестком" ответе в случае, если Запад перейдет в отношении России красную черту. В декабре, поясняется далее, Россия потребовала от США и НАТО гарантий отказа Североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток. Напряженность в отношениях России и западных стран нарастала на протяжении всего 2021 года в течение года, пишет китайское СМИ, поскольку "США и НАТО объявили о новых санкциях и расширении прежних против Москвы по так называемым вопросам прав человека, Украине и Северному потоку - 2".

Среди других важнейших событий года называются выступление председателя КНР на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН, продолжающаяся пандемия COVID-19, новые вызовы и возможности для Афганистана после ухода США, растущая инфляция в США и ЕС, штурм Капитолия сторонниками Трампа, ядерная угроза Китаю со стороны объединения AUKUS.

Медиакорпорация Китая образована на основе слияния Центрального телевидения Китая, Международного радио Китая и Центрального народного радио.