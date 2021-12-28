Кулеба назвал неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретения Украиной оружия

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретения Киевом оружия через НАТО и заверил, что Украина работает над снятием ограничений.

"Я считаю, что в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений. <...> Мы над этим [снятием ограничений] работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой", - сказал он в опубликованном во вторник интервью агентству "РБК Украина".

Кулеба отметил, что у Украины была успешная закупка вооружения через механизм НАТО. "Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставок Украине вооружений. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе", - добавил он.

По словам министра, это для него "принципиальный политический вопрос", поскольку "никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет". "И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим", - сказал глава МИД.