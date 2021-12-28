Кулеба: инициатива Зеленского о "10 шагах" по Донбассу не повлияет на формат переговоров

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Реализация инициативы президента Украины Владимира Зеленского о "10 шагах", которые должны разблокировать мирный процесс по Донбассу, не скажется на работе переговорных площадок, таких как "нормандский формат" (Германия, Франция, Россия и Украина) и контактная группа. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном во вторник на сайте агентства " РБК Украина ".

"Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Но, по сути, эти "10 шагов" не меняют ни минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ [Трехсторонней контактной группы] или "нормандского формата", - сказал он. Глава МИД назвал предложенные "10 шагов" набором инициатив, которые позволяют "сдвинуть с мертвой точки [переговоры] и прийти, в частности, к принятию кластеров", которые, по мнению Кулебы, позволят вернуть Киеву неподконтрольные территории.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина подготовила и передала партнерам комплексные инициативы - "10 шагов", реализация которых, по его словам, сможет разблокировать мирный процесс. По мнению полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, заявление о "10 шагах" по переговорному процессу в Донбассе является лишь имитацией активности в урегулировании конфликта.

В начале февраля этого года с целью придать импульс переговорам по Донбассу в рамках "нормандского формата" Франция и Германия предложили проект "Ключевых кластеров по реализации минских соглашений". Россия практически сразу представила к нему свои соображения. Делегация Киева также передала партнерам по "нормандской четверке" новый проект так называемых кластеров. При этом предложения Украины расходятся с позицией России и направлены на изменение условий минских соглашений.