Кулеба заявил, что на Западе нет единства в вопросе о санкциях против России

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Страны Запада пока не решили, каким образом осуществлять далее санкционную политику в отношении РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, опубликованном во вторник.

"Наши партнеры по нашему призыву очень живо включились в разработку этого санкционного пакета, и я в течение нескольких недель был очень доволен тем, как идет дипломатия между Вашингтоном, Лондоном и столицами стран ЕС по этому поводу", - сказал он. Сейчас, по утверждению Кулебы, "ключевые конкретные решения уже почти готовы, но, как продвигаться с ними вперед, пока еще не решили".

Глава МИД сообщил, что это происходит по двум причинам. Первая - это разногласия по поводу того, обнародовать ли сразу весь пакет санкций, или действовать "через дипломатические каналы", угрожая России и стимулируя Москву "пойти навстречу". "Вот эта дискуссия затормозила процесс. Никто не отрицает того факта, что пакет санкций нужен, но вопрос в том, как тактически эту карту разыгрывать", - утверждает он. Второй причиной он назвал рождественские праздники, когда традиционно дипломатическая активность на определенное время сворачивается.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.