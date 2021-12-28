Премьер Эстонии заявила, что ее пугает сам факт диалога с РФ по гарантиям безопасности

ТАЛЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страны Запада не должны соглашаться на диалог с Россией по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры [по гарантиям безопасности] с Россией вообще идут, - заявила она в интервью телеканалу ETV+, которое публикует во вторник портал ERR. - Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо".

Каллас также высказала мнение, что в отношении России Эстония менее наивна по сравнению с некоторыми союзниками. "Так что нам просто нельзя молчать, - добавила она. - Но есть и положительный момент - к нам прислушиваются [страны ЕС и НАТО], у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения".

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.