В КНР заявили, что Путин и Си Цзиньпин примут в Пекине "весомый политический документ"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, примут "весомый политический документ" в ходе визита российского лидера в Пекин в феврале 2022 года. Об этом заявил во вторник председатель китайской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, начальник Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун на XIII пленарном заседании двустороннего комитета.

"В феврале следующего года, как нам известно, президент России Владимир Путин посетит Китай с визитом и примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Президент Путин, таким образом, станет первым из лидеров больших государств в мире, посещающих Китай с момента вспышки пандемии. Главы наших государств проведут первую за два года очную встречу, в ходе которой состоится обстоятельный обмен мнениями и будет принят весомый политический документ", - сказал он.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.