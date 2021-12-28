Глава Минобороны Литвы считает необходимым для НАТО выдвинуть России встречные требования

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности для России должен выдвинуть встречные. С таким предложением выступил во вторник в эфире национального радио LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены", - сказал он.

Глава военного ведомства выразил надежду на то, что в ходе предстоящих в январе 2022 года контактов Вашингтона и Москвы, РФ и НАТО, РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не последуют решения, снижающие уровень региональной безопасности. "Полагаю, что в ходе этих контактов будет соблюдаться основной принцип: без ведома государств региона не вести за их спиной никакие переговоры [по этой теме]", - отметил Анушаускас.

Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве. Что касается консультаций России и НАТО по гарантиям безопасности, то они, по словам Рябкова, пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они 15 декабря были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.