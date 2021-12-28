В Молдавии заявили о заинтересованности в активизации сотрудничества с Россией

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Молдавия хочет провести в феврале-марте будущего года заседание российско-молдавской межправительственной комиссии, чтобы активизировать сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Молдова-1 ее сопредседатель с молдавской стороны, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Мы наладили диалог с Россией, в рамках которого можно достигнуть определенного прогресса. Установлен формат диалога на разных уровнях. Составлен план консультаций, в феврале-марте планируем заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На разных уровнях будем вести диалог, чтобы решать проблемы, многие из которых копились на протяжении 30 лет независимости", - сказал Попеску. По его словам, многие из этих проблем обсуждались в ходе состоявшегося в ноябре его визита в Москву. Среди них Попеску выделил вопросы вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и утилизации устаревших боеприпасов на ее складах в непризнанном Приднестровье.

"Утилизация боеприпасов с истекшим сроком хранения - важный вопрос. Россия также заинтересована в его решении. Риск возможной катастрофы осознают и Украина, и ЕС. Мы также затронули и проблему вывода российских войск", - сказал Попеску.

Инициатива Шойгу

В Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Российские военные были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

На прошедшей в августе 2019 года встрече с (теперь уже бывшим) президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, способна сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.