Посол Украины: сложно будет включить США в форматы переговоров по Донбассу

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты будет сложно включить в существующие переговорные площадки по урегулированию ситуации в Донбассе с дипломатической точки зрения. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Lb.ua, опубликованном во вторник.

"Состоится ли вступление США в какой-либо существующий формат? Мы понимаем, что с дипломатической точки зрения это может быть сложно сделать: проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы", - сказала она. Между тем, продолжила Маркарова, Киев будет приветствовать любое привлечение США к переговорному процессу по Донбассу.

Она напомнила позицию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что главным критерием привлечения американской стороны является эффективность участия США в этих переговорах. "Мы обсуждаем все потенциальные возможности - от многосторонних до трехсторонних переговоров", - добавила она.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил во время телефонной беседы с американским лидером Джо Байденом форматы участия США в урегулировании в Донбассе.