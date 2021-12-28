Парламент Ливии не принял предложения избиркома отложить выборы лишь на месяц

ТАСС, 28 декабря. Палата представителей (парламент) Ливии не согласилась с предложением Высшей избирательной комиссии об отсрочке парламентских и президентских выборов в стране всего на один месяц. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, ливийский парламент "отказался отложить выборы только на месяц по соображениям безопасности".

22 декабря Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе выборов, которые были намечены на 24 декабря, и рекомендовала провести первый тур новых выборов главы государства 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять Палата представителей. Согласно заявлению избиркома, ливийский парламент до предложенной даты должен принять необходимые меры по устранению форс-мажорных обстоятельств, препятствующих завершению избирательного процесса.