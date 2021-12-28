МИД КНР потребовал от США прекратить создавать угрозу для китайских космонавтов на орбите

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Китай выражает недовольство в связи с действиями США в околоземном пространстве и требует от Соединенных Штатов нести ответственность за деятельность американских компаний, которые своими ракетными пусками создают угрозу для жизни китайских космонавтов. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"США только на словах занимают ответственную, как они утверждают, позицию в космосе, - подчеркнул китайский дипломат на брифинге. - Однако они не соблюдают международные договоренности, создавая опасность для жизни космонавтов".

Как уточнил официальный представитель, тем самым Вашингтон "демонстрирует миру свои двойные стандарты". По словам Чжао Лицзяня, американская компания SpaceX в июле и в октябре запускала микроспутники Starlink, которые и привели к возникновению опасной ситуации.

"Они дважды приближались к орбитальной станции КНР, где в это время работали китайские космонавты", - добавил он. Чжао Лицзянь также рассказал, что в связи с возникшей угрозой тайконавты были вынуждены "предпринять экстренные меры, чтобы уйти от столкновения".

"Необходимо, чтобы каждая страна несла ответственность за действия своих частных компаний в космосе", - подытожил он.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.