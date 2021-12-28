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СБУ сообщила о якобы разоблачении более 20 российских агентов с 2014 года

Они были объявлены персонами нон грата, отмечает ведомство

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что с 2014 года якобы разоблачила более 20 российских агентов, работавших на Украине под дипломатическим прикрытием.

"С 2014 года в различных регионах нашей страны нейтрализовано более 30 агентурных сетей. <...> Разоблачены более 20 сотрудников российской разведки, которые работали на Украине под видом российских дипломатов. Они были объявлены персонами нон грата", - говорится во вторник в сообщении на сайте ведомства.

В СБУ также отметили, что за этот же период "более 250 человек были приговорены к различным срокам лишения свободы за преступления против государственной безопасности Украины", в том числе "лидеры и участники вооруженных формирований" Луганской и Донецкой народных республик.

СБУ также приводит ряд примеров спецоперации по "обезвреживанию агентурных сетей ФСБ РФ", которые якобы действовали на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Черниговской, Луганской и Херсонской областей.

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