МИД КНР предостерег США от "антикитайских политических манипуляций" с военным бюджетом

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти КНР предостерегают руководство Соединенных Штатов от "антикитайских политических манипуляций" в американском военном бюджете, поскольку это может навредить сотрудничеству двух государств. С таким заявлением выступил во вторник официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь.

"Мы решительно против, чтобы в данном проекте бюджета американской стороны фигурировала негативная информация о КНР и чтобы США использовали этот документ для политических манипуляций, направленных против Китая", - сообщил он на брифинге.

По словам Чжао Лицзяня, Вашингтон должен "отбросить в сторону предрассудки" и взаимодействовать с Пекином на взаимовыгодной основе. "Не надо вредить китайско-американским отношениям и сотрудничеству между КНР и Соединенными Штатами в важных сферах взаимодействия", - подытожил он.

В понедельник президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) в объеме $770 млрд. В абсолютных цифрах это самая крупная сумма, выделенная на военные нужды в истории страны. Данный документ предполагает выделение средств на нужды национальной безопасности и разведки.