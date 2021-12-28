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Назарбаев на встрече с Путиным заявил, что у России и Казахстана образцовые отношения

Назарбаев на встрече с Путиным заявил, что у России и Казахстана образцовые отношения.

МИД КНР предостерег США от "антикитайских политических манипуляций" с военным бюджетом
По словам официального представителя ведомства Чжао Лицзяня, Вашингтон должен "отбросить в сторону предрассудки" и взаимодействовать с Пекином на взаимовыгодной основе
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