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Пандемия COVID-19

Токаев на саммите СНГ поблагодарил Россию за помощь Казахстану в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге поблагодарил Россию за помощь республике во время пандемии.

"Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление коронавируса", - сказал Токаев.

Теги
КазахстанРоссияПандемия COVID-19
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