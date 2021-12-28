В Сомали арестовали командующего президентской гвардией

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Командующий гвардией президента Сомали Хасан Адан Дхис арестован за соучастие в попытке государственного переворота в этой стране. Об этом сообщил во вторник новостной портал Somali Guardian.

По его данным, приказ об аресте отдал начальник Сил обороны Сомали бригадный генерал Одова Юсуф. Перед арестом Дхис был уволен из рядов вооруженных сил.

Как передает портал, Дхис по указанию президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда 27 декабря приказал подчиненным захватить канцелярию премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле. Гвардейцы покинули резиденцию после того, как на помощь главе правительства пришли подразделения армии и миротворцы Африканского союза в Сомали.

Премьер в обращении к населению заявил, что в Сомали была предпринята попытка свержения правительства, отмены конституции и законов. По словам Робле, президент страны пытался таким образом остаться на своем посту после истечения срока его полномочий 8 февраля. Глава правительства призвал Мохамеда немедленно уйти в отставку и участвовать в выборах в качестве одного из кандидатов на пост президента. Премьер распорядился, чтобы армия и службы безопасности выполняли только его распоряжения, а не президента Мохамеда.

Министр внутренней безопасности Сомали Абдуллахи Мохамед Нур заявил, что госпереворот провалился, так как ключевые элементы ВС не поддержали его. Как передал новостной портал Garowe, из страны в понедельник бежал ближайший соратник президента, бывший начальник Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахад Ясин.