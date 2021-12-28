Против молдавского банкира Платона завели новое уголовное дело

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Против молдавского банкира Вячеслава Платона завели новое уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

"По данным Налоговой службы, Вячеславом Платоном в качестве физического лица не был уплачен налог на сумму более 7 млн леев (около $400 тыс.) в 2012-2015 годах", - говорится в сообщении. Кроме того, новое руководство прокуратуры распорядилось провести служебную проверку действий должностных лиц, которые не завели это уголовное дело раньше.

В июле этого года Платон, которого суд оправдал по делу о выводе €1 млрд из банков Молдавии, был освобожден. Однако уже в августе по запросу Генеральной прокуратуры Молдавии его объявили в розыск. Решение принято после того, как он не явился в суд. В настоящий момент он может находиться в Лондоне.

В свою очередь Платон заявил, что подал в суд на президента страны Майю Санду в Румынии, гражданином которой она также является. Он подчеркнул, что вынужден обратиться в румынский суд, так как в Молдавии сложно добиться справедливости в силу давления, которое глава Молдавии оказывает на правоохранительную систему.

"Кража века"

В 2017 году Платона приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о выводе из банков Молдавии €1 млрд, это преступление в стране назвали "кражей века". Спустя несколько часов после объявления в международный розыск его задержали в Киеве и доставили в Кишинев на частном самолете. По утверждению банкира, лайнер за ним отправил бывший партнер по бизнесу Владимир Плахотнюк, который, будучи лидером правящей тогда Демократической партии, контролировал правоохранительные органы страны и имел тесные связи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

В июне прошлого года Платона освободили после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что дело было сфальсифицировано. При этом он назвал главной фигурой в деле о банковском хищении Плахотнюка. Санду назвала поспешным решение прокуратуры снять обвинения с Платона, отметив, что его группировка представляет опасность, так как может серьезно повлиять на финансовую стабильность страны и подорвать государственные институты. Она отметила, что проанализирует обоснованность и законность соответствующего решения правоохранительных органов.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, имеющие гражданство России, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.