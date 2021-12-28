Обвиняемые по делу о содействии Саакашвили в пересечении границы признали вину

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Граждане Грузии, которые обвиняются в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении границы и передвижении по стране, на судебном заседании во вторник признали свою вину. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии .

По данным телеканала, на вопрос судьи, признают ли они свою вину, все четверо обвиняемых ответили положительно. Несмотря на признание, они по-прежнему останутся в тюрьме до окончательного приговора, однако сторона защиты не исключает, что прокуратура может оформить с ними процессуальную сделку.

Сотрудники МВД Грузии в октябре задержали граждан Элгуджу Цомаю, Георгия Нариманидзе, Зураба Цоцорию и Шалву Цоцорию. Им предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его поездок по стране. 10 декабря следователи Генпрокуратуры заочно предъявили обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел республики Георгию Лорткипанидзе, который с Украины помогал Саакашвили добраться до Грузии. Саакашвили также проходит обвиняемым по данному делу. Санкции по предъявленным статьям предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму, где он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили прекратил голодовку и проходит курс лечения.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения.