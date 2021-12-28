Обвиняемые по делу о содействии Саакашвили в пересечении границы признали вину

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Граждане Грузии, которые обвиняются в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении границы и передвижении по стране, на судебном заседании во вторник признали свою вину. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.
По данным телеканала, на вопрос судьи, признают ли они свою вину, все четверо обвиняемых ответили положительно. Несмотря на признание, они по-прежнему останутся в тюрьме до окончательного приговора, однако сторона защиты не исключает, что прокуратура может оформить с ними процессуальную сделку.
Сотрудники МВД Грузии в октябре задержали граждан Элгуджу Цомаю, Георгия Нариманидзе, Зураба Цоцорию и Шалву Цоцорию. Им предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его поездок по стране. 10 декабря следователи Генпрокуратуры заочно предъявили обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел республики Георгию Лорткипанидзе, который с Украины помогал Саакашвили добраться до Грузии. Саакашвили также проходит обвиняемым по данному делу. Санкции по предъявленным статьям предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму, где он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили прекратил голодовку и проходит курс лечения.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения.