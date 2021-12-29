Посредник от НАТО. Может ли Турция помирить Россию и Украину

Турецкие власти не раз заявляли, что хотели бы стать посредниками не только между Москвой и Киевом, но Россией и Западом. Насколько это реалистично?

На минувшей неделе турецкие, а за ними и некоторые российские СМИ написали об угрозе столкновения военных Турции и России. Такое развитие событий якобы возможно, если напряженность на юго-востоке Украины перейдет в горячую фазу. Так как Турция является страной НАТО, то чисто теоретически этот сценарий допустим. Однако реальная ситуация гораздо сложнее. Анкара и Москва давно выстроили эксклюзивные отношения и научились договариваться по многим спорным вопросам. Более того, Турция стремится стать посредником в усиливающемся кризисе между Россией, Украиной и Западом. Разбираемся, что Анкара может предложить для разрешения кризиса и насколько Москва и Киев заинтересованы в турецком участии.

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Как написал на прошлой неделе журналист Haberturk Четинер Четин, риск столкновения России и Турции в первую очередь связан с тем, что НАТО перевело в режим повышенной готовности свою Объединенную оперативную группу VJTF (Very High Readiness Joint Task Force). Это особое подразделение, которое появилось в 2014 году для сдерживания России на фоне украинского кризиса. Согласно информации из СМИ, VJTF способно развернуть в конфликтном регионе несколько десятков тысяч бойцов в течение пяти дней. Подразделением поочередно командуют разные страны НАТО. Так, в 2019 году им руководила Германия, а в 2020-м — Польша. В 2021 году за командование отвечает Турция — вторая по величине армия в НАТО после США. Это и вызвало опасения журналиста Haberturk, что эскалация конфликта на Украине может коснуться российско-турецких отношений. "Здесь очень рискованная ситуация, которая сильно беспокоит Анкару <...> Командный центр VJTF в настоящее время находится в ведении Турции", — пишет обозреватель. Однако в 2022 году, то есть через считаные дни, командование VJTF перейдет к Франции. Роль посредника Несмотря на то, что Турция является страной НАТО, Анкара призывает и Россию, и альянс найти пути для преодоления разногласий. Как заявил недавно глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, большинство членов НАТО настроены на диалог с Россией.

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"Мы надеемся, что напряженность будет преодолена путем диалога. Мы хотим продолжать развивать наши отношения с Россией", — заявил он на пресс-конференции в Анкаре. Дипломат добавил, что Турция выступает "за снижение напряженности в регионе" и готова сыграть роль посредника между Россией и НАТО в том случае, если понадобится такая работа. Турция не первый раз говорит о своей готовности стать посредником. Причем не только между Россией и Западом, но и Россией и Украиной. За последний месяц турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган дважды заявлял, что Анкара не просто готова, а хотела бы участвовать в налаживании диалога между Москвой и Киевом. То же самое он говорил и весной, призывая как можно скорее закончить эскалацию в Донбассе. Согласно заявлениям турецкой стороны, она готова организовать прямой контакт между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме того, сообщалось, что президент Эрдоган даже передавал в Москву список Зеленского из 450 граждан Украины, которые якобы удерживаются в Донбассе и России. В Кремле эту информацию оставили без комментариев. Позиция Москвы В Москве к заявлениям турецкой стороны о посредничестве в украинском кризисе отнеслись осторожно. И в Кремле, и в МИД напомнили, что Россия не является стороной конфликта, а потому "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной <…> не может идти речи". При этом вопрос обсуждался на самом высшем уровне, в телефонном разговоре Путина и Эрдогана 3 декабря.

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Россия много лет заявляет, что решение украинского кризиса возможно только через выполнение Киевом минских соглашений. Об этом не раз говорили дипломаты и первые лица РФ. То же самое Кремль фактически ответил и Анкаре. То есть, если у Турции найдутся аргументы, чтобы убедить Киев выполнять минские договоренности, в Москве поддержат и оценят эти усилия. "Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", — резюмировала она. При этом для России вся суть украинской проблемы сводится не к тому, что Москва не может найти с Киевом общий язык, а к тому, что киевские власти находятся в прямой зависимости от Вашингтона, который стремится расширить НАТО за счет украинской территории. Москва возмущена поставками на Украину все большего количества современных вооружений. Как считают в Кремле, такая "накачка" напрямую угрожает России, так как способствует не только эскалации конфликта в Донбассе, но ускоряет вступление Украины в НАТО. И то и другое явно нарушает "красные линии" Москвы, а потому Владимир Путин предпочитает говорить о судьбе Украины не с Зеленским или даже Эрдоганом, а напрямую с Джо Байденом. Турецко-украинская военная дружба Без особого энтузиазма в Москве наблюдают и за военным сотрудничеством Киева и Анкары, которое активно развивается в последние годы. Особенно это касается продажи турецких беспилотников Bayraktar TB2.

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В конце октября украинские вооруженные силы (ВСУ) впервые применили эти дроны в бою. Не входя в воздушное пространство ДНР, аппарат с дистанции 8 км выпустил боеприпас, поразивший артиллерийскую позицию ополченцев. Инцидент стал грубым нарушением минских соглашений, а также мер по усилению режима тишины, которые согласовали в июле 2020 года. Применение беспилотников осудили даже в ОБСЕ. Однако, кажется, Киев готовится только наращивать применение дронов. В сентябре 2021 года Украина и Турция заключили договор на поставку еще 48 Bayraktar. Стороны также ведут переговоры по открытию на Украине завода, где может быть налажен полный цикл выпуска этих беспилотников. Также страны обсуждают совместное производство корветов и военно-транспортных самолетов Ан-178. В 2020 году они подписали соглашение о совместном производстве газотурбинных двигателей, в том числе для военной авиации. Из-за этого российская сторона не может оценивать роль Турции в украинском кризисе как однозначно позитивный фактор. Тем более Анкара периодически напоминает о непризнании "аннексии Крыма", поддерживает членство Украины и Грузии в НАТО, поощряет опасные военные учения альянса в Черном море. Личные интересы Стремление же Турции стать посредником между Россией и Западом (в том числе и Украиной) объясняется просто. В Анкаре признают, что военная риторика между сторонами накалилась до опасного уровня, а потому хотели бы добиться снижения напряженности. В первую очередь ради сохранения своих связей как с Украиной, так и с Россией, а также ради мира во всем регионе. Прямое столкновение участников конфликта вынудит Анкару принять чью-то сторону. Очевидно, что в первую очередь это коснется отношений с Россией, которые в последние годы продолжали улучшаться. На фоне углубляющегося финансово-экономического кризиса Турции особенно невыгодно терять такого крупного и важного партнера.

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