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В Камеруне семеро оппозиционеров получили тюремные сроки за попытку мятежа

По данным газеты Journal du Cameroun, каждый из осужденных уже провел в предварительном заключении более года, им предстоит отсидеть в тюрьме еще один год

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Камеруне приговорил семерых сторонников оппозиции к двум годам тюрьмы каждого за попытку мятежа. Об этом сообщила во вторник газета Journal du Cameroun.

По ее данным, каждый осужденный уже провел в предварительном заключении более одного года. Им предстоит отсидеть в тюрьме еще один год. Все они являются сторонниками оппозиционной партии "Движение за возрождение Камеруна", которую возглавляет Морис Камто.

Эти лица были арестованы 22 сентября 2020 года во время антиправительственной демонстрации в экономической столице Камеруна - городе Дуала. Демонстрация сопровождалась беспорядками.

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