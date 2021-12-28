В Камеруне семеро оппозиционеров получили тюремные сроки за попытку мятежа

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Камеруне приговорил семерых сторонников оппозиции к двум годам тюрьмы каждого за попытку мятежа. Об этом сообщила во вторник газета Journal du Cameroun.

По ее данным, каждый осужденный уже провел в предварительном заключении более одного года. Им предстоит отсидеть в тюрьме еще один год. Все они являются сторонниками оппозиционной партии "Движение за возрождение Камеруна", которую возглавляет Морис Камто.

Эти лица были арестованы 22 сентября 2020 года во время антиправительственной демонстрации в экономической столице Камеруна - городе Дуала. Демонстрация сопровождалась беспорядками.