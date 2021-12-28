Премьер Израиля высказался против американского консульства для палестинцев в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подтвердил во вторник свое негативное отношение к намерению США открыть в Восточном Иерусалиме консульство для палестинцев. Соответствующее заявление он сделал в интервью израильскому государственному радио Kan.

"Я очень четко дал понять [американской стороне], но в неконфронтационной манере, что у Израиля есть столица, и это Иерусалим. Иерусалим - столица Государства Израиль, это не столица другой страны. Поэтому в Иерусалиме нет места для консульства для палестинцев", - сказал Беннет.

В понедельник вечером, отвечая в Кнессете (парламенте Израиля) на вопрос оппозиции о ситуации вокруг консульства США для палестинцев в Иерусалиме, Беннет заявил, что его кабмин уже неоднократно высказывался на эту тему. "Правительство под моим руководством несколько раз разъясняло свою позицию, которая состоит в том, что в Иерусалиме нет места для консульства для палестинцев", - цитирует радиостанция заявление премьера, сделанное им с парламентской трибуны.

Отвечая на вопрос радиостанции во вторник, Беннет пояснил, что его подход к этому вопросу отличается от того, что демонстрировал его предшественник Биньямин Нетаньяху, возглавлявший кабмин до середины июня, а с тех пор возглавляющий парламентскую оппозицию. "Есть два подхода - позиция наших предшественников, позиция язвительная, приводящая к ссоре. Мой подход - более спокойный. Я предпочитаю результат", - пояснил Беннет.

Беннет сообщил в понедельник в Twitter, что по требованию оппозиции вышел из самоизоляции и направился в Кнессет, где находился на трибуне в специальной капсуле и отвечал на вопросы парламентариев. Премьер 26 декабря отправился на самоизоляцию после выявления коронавируса у его 14-летней дочери.

История вопроса

4 марта 2019 года при Дональде Трампе Соединенные Штаты объединили генеральное консульство в Иерусалиме со своим посольством в Тель-Авиве, создав на базе Генконсульства "единую дипломатическую миссию" Израиле. До этого оно исторически являлось независимой дипломатической миссией, играя, по существу, роль американского посольства в Палестине.

Президент США Джо Байден во время избирательной кампании высказывался за возобновление работы генконсульства. Соответствующие планы, правда, без конкретных сроков, озвучивали представители США в Совете Безопасности ООН уже после его вступления в должность главы государства. О том же заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Палестину в мае этого года.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.