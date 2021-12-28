В ЛНР заявили, что Киев формирует информационный фон для срыва перемирия в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Предложение Украины созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе без видимых на то причин свидетельствует о том, что Киев продолжает информационную кампанию, чтобы оправдать срыв перемирия. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

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"Украина продолжает формирование информационного фона для оправдания срыва перемирия. В качестве следующего шага они выбрали созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности, - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР. - Есть признаки того, что Украина продолжает информационную кампанию по формированию перед западными кураторами образа "стремления к миру", ложно обвиняя нас в неких обстрелах и изобретая "ухудшение ситуации с безопасностью". И пытается навязывать экстренные эрзац-заседания для имитации активности в переговорном процессе".

Полпред республики подчеркнул, что совершенно неясно, какие "заявления об ухудшении ситуации с безопасностью" хочет обсуждать Киев, когда ситуация на линии соприкосновения относительно спокойная. По его словам, обстрелов территории ЛНР с украинской стороны после заседания контактной группы 22 декабря не зафиксировано, ответный огонь тоже не велся. Он сообщил, что также не было никаких конкретных предложений Киева по укреплению перемирия, таким образом, предмета для обсуждения на внеочередных переговорах нет. "Одним словом, нет никаких признаков желания Киева достигнуть каких-либо предметных компромиссных договоренностей по какому-либо вопросу, - добавил Дейнего. - Постепенно возникает ощущение, что вся эта информационная кампания Украины - просто попытка отвлечь внимание общественности от возможной подготовки реальных вооруженных провокаций на линии разграничения. Надеемся, что у Киева хватит здравого смысла не реализовывать такой сценарий".

В МИД Донецкой народной республики (ДНР) ранее также отметили, что инициатива украинской делегации созвать во вторник внеочередную встречу подгруппы по безопасности может маскировать подготовку украинской стороны к военным провокациям.

Новые договоренности

После заседания контактной группы 22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Министерство обороны Украины со своей стороны заверило, что вооруженные силы страны будут "последовательно и неукоснительно" соблюдать режим прекращения огня, в том числе "относительно условий открытия огня в ответ".

В ЛНР отметили, что заявления Украины о готовности соблюдать режим тишины не содержат четких сигналов для военных на местах, а глава ДНР Денис Пушилин рассказал ТАСС, что слова официального Киева остаются лишь лозунгами.

Обострение ситуации в Донбассе

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

В Донбассе с конца февраля возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.