Первая батарея самоходных гаубиц Krab поступила в дивизию на востоке Польши

ВАРШАВА, 28 декабря. /ТАСС/. На вооружение польской армии во вторник поступила первая батарея самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab. Об этом министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил на церемонии передачи новой военной техники.

"В будущем году мы начнем еще больше укреплять Войско Польское и оснащать его современной техникой. Этого требует безопасность нашей родины", - сказал глава оборонного ведомства.

Первая батарея САУ Krab польского производства поступила на вооружение 14-го дивизиона самоходной артиллерии, дислоцированного на востоке страны. Как информировал министр, еще две батареи самоходных гаубиц поступят в ВС в 2022 году.

По данным из открытых источников, одна батарея укомплектована восемью САУ калибром 155 мм, двумя автомобилями с боеприпасами, одной ремонтно-эвакуационной машиной, штабным автомобилем и машиной командира. Krab производится польским предприятием Huta Stalowa Wola. Войско Польское должно получить 122 таких установки до конца 2024 года.