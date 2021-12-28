В ЛНР сообщили о переброске Киевом снайперов для организации провокаций

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские силовики перебросили снайперов в район села Новозвановка для проведения провокаций. Об этом во вторник сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

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"На передовые позиции подразделений 3-го батальона 24-й бригады в район населенного пункта Новозвановка зафиксировано прибытие трех снайперских пар из разведывательной роты соединения. Ожидаем провокаций со стороны противника в данном районе", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

В Народной милиции подчеркнули, что ведут "постоянное наблюдение за противником, и любые агрессивные действия украинских боевиков незамедлительно будут пресечены". "Украинское командование, наращивая силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, продолжает активно демонстрировать свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем", - заключил Микужис.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.