СМИ: на востоке Ливана в контролируемом "Хезболлах" районе произошел взрыв

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел во вторник в окрестностях населенного пункта Джанта на востоке Ливана, который служит одним из форпостов шиитской партии "Хезболлах" и ее вооруженной милиции, воюющей на стороне сирийской армии. Как сообщило информационное агентство Al-Wataniya, сдетонировали боеприпасы, хранившиеся на складе в этой пограничной с Сирией местности. Причины детонации неизвестны, данных о пострадавших не поступало.

Ранее вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath предположил, что самолеты израильских ВВС нанесли удар по контролируемому бойцами "Хезболлах" району возле восточного хребта Ливанских гор, однако эта версия не подтвердилась.

В свою очередь новостной портал El Nashra передал, что шиитские бойцы уничтожили в Джанте хранившиеся там старые боеприпасы. Очевидцы сообщили, что над горным хребтом в небо поднимается черный столб дыма.

Со стороны командования ливанской армии пока никаких официальных комментариев не поступило.