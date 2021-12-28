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СМИ: взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула

Информации о жертвах и разрушениях не поступало

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана во вторник. Как сообщило местное агентство Asvaka, инцидент произошел в столичном квартале Ария на трассе, которая напрямую ведет к зданию международного аэропорта Кабула.

По предварительным данным, был взорван автомобиль, принадлежавший боевикам захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Представители талибов пока не давали комментариев этого инцидента.

В последние недели в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.

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