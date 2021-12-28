Украинский фактор в международной политике. Взгляд из Киева

Украина входит в новый политический год с военным конфликтом в Донбассе, неопределенностью перспектив интеграции в НАТО и Евросоюз, разрушенными отношениями с соседями и фактически без реальных союзников. Но самое главное, по мнению украинских экспертов, - изменилась роль страны в международных отношениях. Если раньше она была полем противостояния, то сегодня превратилась в инструмент давления Запада, который преследует свои стратегические цели: ослабить и дезорганизовать Россию, вернуть себе геополитическое влияние. А сама по себе Украина уже перестает что-то значить. Утрата субъектности На последней встрече с Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что дискуссии о членстве Киева в НАТО будут проходить исключительно в двустороннем формате. Только на прямой вопрос, в каком году страну примут в альянс, не ответил, хотя его об этом, как признался потом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, спрашивали. Украинский президент позже отметил, что жителям страны придется защищать себя самостоятельно.

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Разочарован был Зеленский и на последнем совещании с послами, когда сказал, что его "демотивирует тезис о вступлении Украины в ЕС через 30 лет и в НАТО лет через 50". Он согласился с тем, что Украина не является полноценным "политическим субъектом" на глобальной арене и поставил цель превратить страну в активного игрока. Но возможно ли это? "Украина в последние годы превратилась в инструмент противостояния между Россией и Западом. Западные партнеры наращивают свое военное присутствие, создают кризисы для системы безопасности России", - подчеркнул в беседе с ТАСС директор украинского института политики Руслан Бортник. На Западе при этом пытаются преподнести все так, будто Москва давит на Киев. Это, по мнению Бортника, "сохраняет угрозу безопасности внутри страны и оставляет неразрешенным вопрос о том, будет ли Украина вообще, и насколько независима она будет в будущем". О несамостоятельности внешней политики Зеленского говорят даже бывшие соратники президента. Например, экс-глава его офиса Андрей Богдан считает, что страны Запада откровенно высмеивают Украину, заверяя, что никаких решений без нее не принимается. "[Президент США Джо] Байден ведет переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в публичном заявлении пресс-службы [Зеленского] потом фраза: "Ни слова об Украине без Украины". Нас же просто троллят", - заметил он. Похожего мнения придерживается и экс-глава МВД Арсен Аваков. "Это свидетельствует об утрате статуса субъектности украинской власти в глазах мировых лидеров", - прокомментировал он ситуацию, когда Зеленский стал последним в списке руководителей государств, с кем пообщался Джо Байден после разговора с Владимиром Путиным. Активная позиция России Ничего хорошего не сулит Украине и все более активная позиция России на международной арене, отметил в беседе с ТАСС украинский политолог, директор центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Пока Киев остается в рамках своего неизменного курса на противостояние, Москва предлагает США и НАТО принять документы о надежных и долгосрочных гарантиях безопасности. "Россия впервые поставила Западу ультиматум о нерасширении НАТО и заявила, что страны постсоветского пространства - это зона ее интересов", - подчеркнул он. Отсутствие политической субъектности в условиях изменения мировых правил игры и "конфигурации мировой шахматной доски", по мнению аналитика, ставит Украину в крайне зависимое и уязвимое положение.

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Как следствие - Киев играет все менее значимую роль в процессе мирного урегулирования в Донбассе, который по его же вине все еще остается замороженным. Следующий год, полагает Бортник, станет для Украины "определяющим в плане существования государства и решения конфликта на востоке". "Когда геополитическое противостояние между Россией и Западом достигнет своего пика, а в самой Украине усугубятся внутриполитические разногласия, может произойти трансформация конфликта [в Донбассе] в военную стадию, - спрогнозировал он. - Если же РФ и США договорятся, то Украина выполнит минские соглашения: с Зеленским или без него". Однако, независимо от сценария урегулирования, Донбасс уже фактически потерян для Украины, отмечает в свою очередь Золотарев. "Момент, когда интеграция Донбасса была еще возможной, ушел. Сейчас растет экономическая связь региона с Россией, то есть фактически это уже не украинская территория. Политика выталкивания Донбасса с Украины, которую начал Петр Порошенко, принесла свои черные плоды", - убежден он. Недальновидность Киева Курс на разрыв связей с ближайшими соседями - Россией и Белоруссией - вызывает все большее недоумение из-за своей очевидной невыгодности, отмечает Бортник. Ухудшение отношений с Минском он связывает с необходимостью следовать политическому курсу Запада. Это же стало причиной нарушения Киевом договоренностей с китайскими инвесторами по заводу "Мотор Сич", что привело к конфликту с Китаем - крупнейшим торговым партнером страны. Это говорит о недальновидности Киева и умении лишь ссориться со своими партнерами. "Стратегическое партнерство с Китаем и Белоруссией невозможно из-за политических осложнений и необходимости следовать политическому курсу, который избирают США и Европа, а они находятся в очень сложных и конкурентных отношениях с этими странами", - пояснил Бортник. По его мнению, главная проблема украинской политики в том, что Киев "дружит с теми странами, с которыми практически не торгует или торгует мало, и враждует с теми, с кем как раз хорошо торгует". "Это такой себе элемент геополитической и экономической шизофрении, который наносит государству огромный ущерб", - добавил Бортник. Ситуация с "Северным потоком - 2" Провальной для Украины оказалась ситуация вокруг газопровода "Северный поток - 2". После ввода его в эксплуатацию ежегодная прибыль страны по оценкам МВФ может сократиться более чем на $1 млрд, а по подсчетам Киева - в два раза больше. Зеленский заявил, что этот проект - "большая трагедия" для Украины. Вашингтон признает, что санкции не остановят реализацию "Северного потока - 2", а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины". При этом Москва неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.