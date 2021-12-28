Рада постановила торжественно отпраздновать 80-летие группировки украинских националистов

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Верховная рада постановила отметить в будущем году на государственном уровне 80-ю годовщину образования Украинской повстанческой армии (УПА) - вооруженного крыла Организации украинских националистов (ОУН, обе организации запрещены в РФ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского парламента.

"Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии", - говорится в пресс-релизе на сайте Верховной рады.

УПА была сформирована в 1942 году как боевое крыло ОУН, действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы Великой Отечественной войны ОУН сотрудничала с нацистами и вела борьбу с Красной армией. На счету УПА, боевиков которой по имени лидера движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать зверски были убиты и тысячи украинцев. После восстановления советской власти на Украине УПА стала действовать против сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, а также всех заподозренных в лояльном отношении к власти.