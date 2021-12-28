Reuters: "евротройка" заявила о техническом прогрессе на переговорах по иранской сделке

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Участники переговоров по иранской ядерной программе в Вене заявили о техническом прогрессе, указав на важность дальнейшей работы в сжатые сроки. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Великобритании, Франции и Германии.

По их словам, у сторон есть "несколько недель, но никак не месяцев", чтобы сохранить сделку. В то же время они отказались назвать конкретный крайний срок, до которого они готовы вести переговоры.

В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Представители участников соглашения проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. По итогам предыдущего раунда, завершившегося 17 декабря, стороны условились о том, как выстраивать дальнейшую работу по возвращению к осуществлению СВПД в его изначально согласованных рамках.