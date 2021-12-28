Омбудсмен Украины обратилась к международным организациям из-за ситуации вокруг Саакашвили

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова выступила с критикой намерения пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии перевести экс-президента Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму и попросила иностранные государства и международные правозащитные организации осудить такие планы.

"Осуждаю намерение пенитенциарной службы Грузии перевести гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму", - написала она во вторник в Telegram-канале. "Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила омбудсмен.

Она также обратилась к министру юстиции Грузии с просьбой обеспечить предоставление "квалифицированного лечения" Саакашвили в военном госпитале в Гори до полного выздоровления.

Денисова пояснила, что считает критическим состояние здоровья Саакашвили, а также назвала тревожной информацию о его готовности начать новую голодовку. По ее мнению, он должен лечиться в другом месте и с привлечением украинских специалистов. "Неоднократно подчеркивала необходимость продолжения лечения Михаила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом. Убеждена, что Украина должна делегировать своих врачей и экспертов для установления степени вреда, нанесенного здоровью нашего гражданина, и определиться относительно условий дальнейшего лечения", - подчеркнула она.

Попытка перевода

Родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму. Позже бывшего президента навестила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили, которая заявила, что Саакашвили действительно пытались перевести в тюрьму, однако он стал сопротивляться и потерял сознание. Во вторник пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сообщила, что временно отложила перевод Саакашвили из-за проблем со здоровьем.

Экс-президент вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь в Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был отправлен 8 ноября.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще два дела - о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более 2,9 млн долларов) - находятся на стадии рассмотрения в суде.