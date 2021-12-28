В Верховной раде предложили сделать добровольным воинский учет для украинок

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин после того, как Минобороны решило сделать его обязательным. Об этом сообщил во вторник депутат партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Внес в парламент законопроект №6482 о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно, исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций. Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны", - написал он в своем Telegram-канале.

22 декабря был опубликован приказ министерства обороны Украины, расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывает сотни профессий, при этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальности из этого списка, встали на воинский учет. В оборонном ведомстве даже уточнили, что беременные и женщины с несовершеннолетними детьми на Украине также будут обязаны встать на воинский учет. Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, а в мирное время в добровольном порядке (по контракту). При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета. Согласно приказу Минобороны, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту от 18 до 60 лет, а состояние здоровья определит военная медкомиссия.

На сайте президента Украины появилась петиция за отмену данного решения, она уже набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. подписей.