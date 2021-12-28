Парламент Ливии не смог принять решений по выборам и отложил заседание до следующей недели

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Парламент Ливии не смог принять во вторник каких-либо конкретных решений по парламентским и президентским выборам и отложил заседание до следующей недели.

Как сообщил ТАСС советник спикера Палаты представителей по СМИ Фатхи аль-Марими, "парламентские слушания приостановлены до будущей недели, чтобы за это время обсудить новую дорожную карту будущих парламентских и президентских выборов". Особое место в проработке механизмов организации голосования отводится спецкомитету по выборам, добавил он.

В сложившейся в стране ситуации парламент должен назначить новую дату выборов, однако депутаты избегают говорить о сроках, опасаясь повторения сценария с отменой выборов 24 декабря, даже несмотря на предложенную избиркомом дату 24 января. Более того, по некоторым данным, прозвучали предложения отложить выборы на полгода.

Кроме того, парламент должен принять решение по смене правительства, и с этой целью во вторник в Тобрук на заседание прибыл глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. В целом в парламенте между западными и восточными представителями страны достигнут консенсус о необходимости перестановок в кабмине Абдель Хамида Дбейбы, который изначально формировался как временный до проведения парламентских и президентских выборов в Ливии 24 декабря.

В понедельник парламент собрался на закрытое заседание для обсуждения доклада спецкомиссии по установлению причин срыва выборов. Прозвучали рекомендации "о реструктуризации исполнительных органов власти", а также разработке дорожной карты по подготовке и проведению нового голосования в Ливии.

Президентские и парламентские выборы в Ливии были назначены на 24 декабря Форумом ливийского политического диалога еще в феврале, который тогда же определил представителей Президентского совета и главу правительства. В их задачу с самого начала входила подготовка к выборам. В соответствии с этой дорожной картой правительство Дбейбы должно было в тот же день сложить свои полномочия. Однако оно продолжает работу. Более того, Великобритания, Германия, Италия, США и Франция выступили с совместным заявлением с призывом к кабинету Дбейбы оставаться у власти до проведения выборов. В парламенте Ливии оценили это как недружественный жест и вмешательство во внутреннюю политику страны. Депутаты даже планировали организовать голосование по объявлению посла Великобритании в Триполи персоной нон-грата.