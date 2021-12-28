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Кризис на Украине

Глава МИД Британии обсудила с генсеком НАТО ситуацию на Украине

Как заявила руководитель британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, любой диалог с РФ по украинской проблематике "должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины"

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине.

"Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине. [Мы] согласились с тем, что НАТО решительно поддерживает Украину, вторжение [на Украину] дорого обойдется России, любой диалог [с РФ по украинской проблематике] должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины", - написала руководитель британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

Теги
УкраинаСШАВеликобританияРоссияКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсТрасс, Лиз
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