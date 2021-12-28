Порошенко заявил, что готов дать пояснения по делу против него, но позже

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности дать пояснения правоохранительным органам страны по уголовному делу против него, однако не собирается ради этого немедленно возвращаться на родину.

"Я готов дать любые пояснения", - сообщил он во вторник "5 каналу".

В то же время экс-глава государства напомнил, что сейчас находится в Польше, где проводит деловые встречи. "У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний [президента Украины Владимира] Зеленского не собираюсь", - подчеркнул он, пообещав, что переговорит со следователями в своей стране. Дату возвращения Порошенко не уточнил.