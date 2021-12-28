Опрос: Китай ценит отношения с Россией больше, чем с ЕС и США

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей КНР считает российско-китайские отношения более важными, чем отношения с Евросоюзом (ЕС) и США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного китайской газетой Global Times.

Согласно представленным во вторник результатам опроса, 55,6% респондентов считают российско-китайские отношения наиболее важными для КНР, на втором месте - отношения с ЕС (44,9%), лишь затем - отношения с Вашингтоном (41,8%). Участники опроса могли выбрать несколько вариантов.

"В геополитическом плане Китай и Россия поддерживали сотрудничество на высоком уровне, особенно когда они столкнулись с проводимой Западом политикой сдерживания по вопросам прав человека и демократии, обе страны стали главной силой, бросившей вызов гегемонии и одностороннему подходу Запада на глобальной арене", - заявил в интервью изданию сотрудник Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, специалист по России, Восточной Европе и Центральной Азии.

"Мир должен понять, что китайский народ не против США и их культуры, но он выступает решительно против распада и упадка американской политической системы", - приводит газета слова эксперта по китайско-американским отношениям Люй Сяна.

Опрос был проведен в онлайн-формате исследовательским центром газеты Global Times в период с 10 по 15 декабря. В соцопросе приняли участие более чем 2 тыс. жителей Китая из 16 городов.

В 2021 году Россия и Китай отметили 20-летнюю годовщину с момента заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 28 июня этого года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров по видеосвязи объявили о продлении действия договора.