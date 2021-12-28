МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму из военного госпиталя

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.

"Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД.

Ведомство призвало власти Грузии "относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью". Украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили, консул Украины в Грузии в среду будет допущен к Саакашвили, отмечается в заявлении.

"Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования", - заявляет МИД Украины. "Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям, для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", - говорится в сообщении.

Родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму. Позже бывшего президента навестила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили, которая заявила, что Саакашвили действительно пытались перевести в тюрьму, однако он стал сопротивляться и потерял сознание. Во вторник пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сообщила, что временно отложила перевод Саакашвили из-за проблем со здоровьем.

Экс-президент вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь в Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был отправлен 8 ноября. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще два дела - о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) - находятся на стадии рассмотрения в суде.