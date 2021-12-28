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В Хорватии изучают вопрос о покупке американских БМП M2A2 Bradley

Премьер-министр и глава Минобороны, а также представители вооруженных сил страны провели переговоры на тему дальнейших финансовых вложений в модернизацию и оснащение хорватских сухопутных войск

ЗАГРЕБ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Хорватии продолжают изучать вопрос о возможном приобретении у США боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Об этом сообщили во вторник в службе правительства Хорватии по связям с общественностью по итогам состоявшейся встречи премьер-министра Андрея Пленковича и министра обороны страны Марио Баножича.

Согласно сообщению пресс-службы кабмина, премьер-министр и глава Минобороны, а также представители вооруженных сил страны провели переговоры на тему дальнейших финансовых вложений в модернизацию и оснащение хорватских сухопутных войск с особым упором на предложение США по поставкам боевых машин пехоты Bradley.

"Рассмотрены технические вопросы предложения правительства США о возможности оснащения [сухопутных войск] БМП типа Bradley", - отмечается в сообщении.

Правительство Хорватии запросило у Минобороны и главного штаба вооруженных сил страны детали американского предложения в целях его изучения на предмет целесообразности инвестиций.

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