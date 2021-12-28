Назначенный талибами глава МИД Афганистана принял в Кабуле представителя руководства ОАЭ

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД Афганистана, провел в Кабуле встречу с имеющим ранг министра главой Федерального управления по вопросам идентификации, гражданства, таможни и безопасности портов ОАЭ Али Мухаммедом бен Хамадом аш-Шамси. Об этом сообщил во вторник назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в Twitter.

"Господин Моттаки поблагодарил ОАЭ за оказываемую "Исламскому эмирату Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства - прим. ТАСС) поддержку, отметил, что двусторонние отношения находятся на высоком уровне, и выразил надежду на то, что эмираты, имея хорошее расположение, могут стать воротами в мир для Афганистана", - указал представитель радикалов.

В свою очередь эмиратский министр, как отметили талибы, "напомнил об историческом характере взаимоотношений ОАЭ с Афганистаном, в частности, в экономическом, образовательном, техническом и сельскохозяйственном секторах".

После того как боевики движения "Талибан", проводившие с весны этого года масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном, 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, ОАЭ приостановили деятельность своей дипмиссии на афганской территории и эвакуировали оттуда весь персонал. Кроме того, эмиратские власти объявили о приостановке авиасообщения с Афганистаном.

В конце октября ОАЭ дали разрешение афганской авиакомпании Kam Air на возобновление полетов по маршруту Кабул - Абу-Даби и обратно, а в конце ноября возобновили работу своей дипмиссии в столице Афганистана. Помимо этого, как сообщало агентство Reuters, власти эмиратов участвуют в переговорах с талибами по поводу получения права на постоянную эксплуатацию международного аэропорта в Кабуле.

27 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Катар, специалисты которых с конца августа участвуют в возобновлении работы кабульского аэропорта, не исключают возможность совместного с ОАЭ управления.