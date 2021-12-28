Глава Приднестровья переназначил руководителей силовых ведомств и МИД

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Руководители силовых ведомств и МИД Приднестровья сохранили свои посты в правительстве, сформированном после прошедших там президентских выборов. Об этом говорится в указе, размещенном во вторник на сайте лидера непризнанной республики Вадима Красносельского.

"Назначение глав ведомств произведено в связи с президентскими выборами и сложением членами кабинета министров своих полномочий", - отмечается в тексте. Так, министром обороны вновь стал Олег Обручков, главой МВД - Виталий Нягу, министром госбезопасности - Валерий Гебос, а руководителем МИД - Виталий Игнатьев.

Седьмые выборы главы непризнанной республики состоялись 12 декабря. По их итогам Красносельский был переизбран на второй срок.