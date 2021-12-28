Госдеп осудил решение о ликвидации "Мемориала" в России

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти США осуждают ликвидацию Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом). Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, "США осуждают решение Верховного суда РФ о принудительном закрытии международного "Мемориала". Согласно оценке Прайса, речь идет "об одной из старейших и наиболее уважаемых исторических и правозащитных организаций".

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации международного "Мемориала". Решением суда будут закрыты все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон, а адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.