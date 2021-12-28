Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины для противодействия РФ

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны, которая, помимо прочего, имеет целью противодействие России в информационной сфере. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса главы государства во вторник.

"Утвердить стратегию информационной безопасности", - говорится в тексте указа. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Стратегия определяет вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, среди которых обозначена и информационная политика России.

15 сентября украинское правительство одобрило стратегию информационной безопасности, которая была разработана на основе подписанной президентом в сентябре 2020 года стратегии нацбезопасности. Ее цель заключается в определении основ обеспечения информационной безопасности Украины, противодействия угрозам безопасности государства в информационной сфере, защиты прав лиц на информацию и защиты персональных данных.

Предполагается, что стратегия будет реализовываться путем сдерживания информационной агрессии, направленной на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, подрыв ее суверенитета и демократического строя, обеспечения информационной устойчивости общества и государства, создания эффективного взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и общества, а также развития стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами.

К стоящим перед государством угрозам и вызовам, с которыми планируют бороться на Украине, отнесены, кроме "угрозы информационной политики РФ", также "информационное доминирование России на временно неподконтрольных территориях", низкий уровень медиаграмотности граждан, увеличение числа глобальных дезинформационных кампаний, "манипуляция сознанием граждан" по теме возможности членства Украины в НАТО и ЕС и другое.