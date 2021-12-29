{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Польши ситуацию вокруг Украины

Энтони Блинкен также выразил признательность Анджею Дуде за то, что он наложил вето на закон о телерадиовещании

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины и миграционный кризис на границе с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом.

На эту тему
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Госсекретарь подчеркнул нашу непоколебимую приверженность трансатлантической безопасности, являющейся основной стабильности и процветания в регионе. Госсекретарь подтвердил решительную поддержку США безопасности Польши, которая по-прежнему противостоит эксплуатации Белоруссией уязвимых мигрантов", - отмечается в документе.

По словам Прайса, Блинкен и Рау выразили "твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины". Госсекретарь сообщил польскому коллеге "об усилиях США с целью дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины".

Кроме того, Блинкен "выразил признательность президенту [Польши Анджею] Дуде за то, что он наложил вето на закон о телерадиовещании".

Теги
СШАПольшаДуда, АнджейБлинкен, ЭнтониСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Госдеп сообщил, что встреча Совета Россия - НАТО намечена на 12 января
Глава пресс-службы ведомства Нед Прайс отметил, что после нее будут контакты с ОБСЕ
Читать полностью