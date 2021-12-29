В США назвали приоритетным освобождение осужденных в России американцев Уилана и Рида

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Администрация США считает важнейшей задачей освобождение осужденных в России соотечественников Пола Уилана и Тревора Рида. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как он отметил, госсекретарь США Энтони Блинкен "очень ясно давал понять, что России необходимо без каких-либо условий незамедлительно освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида". "Их освобождение остается ключевым приоритетом для Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в прошлом году был отправлен на девять лет в колонию за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года он напал на стражей порядка, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Те пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.