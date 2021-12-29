Владелец попавшего под санкции СНБО украинского телеканала намерен защищаться

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, совладелец украинского оппозиционного телеканала "Перший незалежний" ("Первый независимый"), попавшего во вторник под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил, что будет оспаривать эти санкции среди прочего в международных инстанциях, если они приведут к прекращению работы канала. Слова Шуфрича, представляющего в парламенте Украины фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), приводит во вторник украинское издание "Страна".

"Мы хотим понять природу введения этих санкций, учитывая, что никаких оснований вводить санкции нет и быть не может. Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть еще и эти каналы", - цитирует издание слова Шуфрича. "Безусловно, если это решение будет препятствовать работе телеканалов, то мы будем защищаться всеми доступными законными способами на Украине и за ее пределами", - заявил депутат, который является владельцем мажоритарного пакета акций телеканала "Первый независимый".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел во вторник в действие решение СНБО о наложении санкций на три компании, в которые входят оппозиционные телеканалы, в том числе на медиахолдинг "Новости" депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака. В списке подпавших под санкции находятся три компании: медиахолдинг "Новости", в который входят оппозиционные каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый", ООО "Телепростир", то есть телеканал Ukrlive, который, по информации СМИ, также принадлежит Шуфричу. Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу депутату Рады Козаку - соратнику главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука - санкций сроком на пять лет. Телеканалы тогда заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый канал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля. Следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание.

Телеканал "Первый независимый" в конце октября объединился с телеканалом Ukrlive, имевшим лицензию на спутниковое вещание. Как сообщило ранее украинское издание "Детектор медиа", с 1 декабря "Первый независимый" возобновил вещание через спутник. В конце сентября депутат Рады Шуфрич сообщил, что согласился на предложение коллектива канала "Первый независимый" стать владельцем мажоритарного пакета его акций, а в начале ноября заявил, что стал владельцем Ukrlive.